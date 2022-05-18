بعد قضائه عامين في المنفى.. الملك السابق خوان كارلوس يعتزم زيارة إسبانيا

يعتزم الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس، زيارة بلاده هذا الأسبوع بعد مرور نحو عامين على وجوده في منفاه في الإمارات، وفق ما أعلن القصر الملكي الإسباني الأربعاء.

وأفاد القصر الملكي أن خوان كارلوس الذي تنازل عن العرش على خلفية فضائح مالية وأخرى تتعلق بحياته الخاصة سيزور إسبانيا "في الفترة من الخميس 19 مايو إلى الاثنين 23 مايو".

إقرأ المزيد

وأضاف أن الملك السابق سيقيم في سانخينخو في شمال غرب إسبانيا حيث سيلتقي ابنه الملك فيلبي السادس الاثنين في مدريد قبيل عودته إلى أبوظبي.

وكان الملك برر مغادرته بلاده بأنه يريد "تسهيل ممارسة" ابنه فيلبي لواجباته في ضوء "العواقب العامة لبعض الأحداث الماضية في حياته الخاصة".

وتم إغلاق ثلاثة تحقيقات ضد الملك في إسبانيا أوائل مارس، ما مهد الطريق لقيامه بهذه الزيارة.

وحتى قبل مغادرة خوان كارلوس إلى المنفى، قرر فيليبي في مارس 2020 التخلي عن ميراث والده وسحب مخصصاته السنوية التي تقارب 200 ألف يورو.

ولم تظهر تجاوزات الملك السابق إلا في السنوات الأخيرة من حكمه، ما أدى إلى فتح سلسلة من التحقيقات.

المصدر: أ ف ب