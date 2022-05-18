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إيلون ماسك "ينقلب" على الديمقراطيين

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إيلون ماسك
Legion-Media B4859 / Avalon
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أعلن مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس"، إيلون ماسك، أنه لم يعد يؤيد الحزب الديمقراطي وسيصوت لصالح الجمهوريين في المستقبل.

وكتب إيلون ماسك على "تويتر"، يوم الأربعاء: "في الماضي كنت أصوت لصالح الديمقراطيين، لأنهم كانوا حزب الخير بشكل أساسي. لكنهم أصبحوا حزب الانقسام والكراهية، ولذلك لم يعد بإمكاني تأييدهم، وأنا سأصوت لصالح الجمهوريين".

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وأضاف: "الآن شاهدوا كيف تتطور حملتهم القذرة ضدي".

وسبق لإيلون ماسك أن انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي، وشكك في نجاحات الإدارة الأمريكية الحالية.

المصدر: تاس

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