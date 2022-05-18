 
مباشر

إصابة وزير الصحة الأمريكي بكورونا

أخبار العالم

إصابة وزير الصحة الأمريكي بكورونا
Globallookpress
وزير الصحة الأمريكي كزافييه بيسيرا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1u0

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الأمريكية سارة لوفينهايم أن الوزير كزافييه بيسيرا أصيب بكورونا الأربعاء أثناء زيارته لبرلين، مشيرة إلى أنه تلقى اللقاح ويعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت لوفينهايم أن بيسيرا سيواصل العمل من العزل المنزلي.

وكان بيسيرا آخر مرة في البيت الأبيض الخميس الماضي، ولم يكن مخالطا لبايدن.

إقرأ المزيد
إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا
إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا

وتوجه إلى برلين لحضور اجتماع وزراء الصحة من مجموعة الدول السبع الغنية يومي الخميس والجمعة.

وينصب تركيز الاجتماع على استخلاص الدروس من الجائحة، وحماية الضعفاء وغير المحصنين من كورونا، وكيفية تخفيف الضغط على النظم الصحية.

والتقى بيسيرا نظيره الألماني كارل لوترباخ الثلاثاء، كما التقى بشكل منفصل برئيس وكالة مكافحة الأمراض في ألمانيا لوثار ويلر، واثنين من كبار خبراء الفيروسات في البلاد وإدارة أكبر مستشفى في برلين ( شاريتيه).

المصدر: "أسوشيتدبرس" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا