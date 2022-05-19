سويسرا تسلم واشنطن أكثر من 15 مليون دولار مودعة بحسابات "قراصنة" مدانين بجرائم احتيال إلكتروني

سلمت سويسرا أكثر من 15.11 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية، كانت مودعة في حسابات روس وكازاخيين مدانين بجرائم الاحتيال الإلكتروني في الولايات المتحدة.

وقال مكتب المدعي العام للمنطقة الشرقية في نيويورك بالولايات المتحدة في بيان له إن "الأموال المسحوبة من الحسابات في البنوك السويسرية قد تم جنيها في مخططات احتيالية، وتم تسليمها إلى الجانب الأمريكي من أجل تنفيذ حكم المحكمة".

وبلغ المبلغ الدقيق للأموال المحجوزة والمحولة إلى الولايات المتحدة 15111453.84 دولار.

واتهم الكازاخستانيين يفغيني تيمشينكو وسيرغي أوفسيانكوف والروسي ألكسندر إيزييف في الولايات المتحدة بالاحتيال عبر الإنترنت.

وتم القبض على تيمشينكو وأوفسيانيكوف في عام 2018، وأقرا بالذنب وحكم عليهما في عام 2019، فيما لا يزال إزييف طليقا في الوقت الحالي.

في نوفمبر من العام الماضي، أدين الروسي ألكسندر جوكوف في الولايات المتحدة بتهمة الاحتيال عبر الإنترنت، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتعويضات تزيد على 3.8 مليون دولار.

المصدر: "تاس"