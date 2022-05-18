ممثليات الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول تعرب عن قلقها بشأن الوضع في شرق طاجيكستان

أعربت ممثلية الاتحاد الأوروبي وسفارات عدد من الدول في طاجيكستان، في بيان مشترك عن قلقها إزاء عملية مكافحة الإرهاب في منطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي في الجمهورية.

وجاء في بيان تم نشره يوم الأربعاء من قبل الخدمة الصحفية لممثلية الاتحاد الأوروبي في دوشانبي، أن "ممثلية الاتحاد الأوروبي وسفارات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يعربون عن قلقهم العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وضع متوتر واشتباكات عنيفة في منطقة غورنو باداخشان المتمتعة بالحكم الذاتي".

وطالبت البعثات الدبلوماسية جميع الأطراف ببذل الجهود لخفض التصعيد والامتناع عن استخدام القوة والتحريض على العنف. وجاء في البيان "ندعو حكومة جمهورية طاجيكستان إلى ضمان تطبيق القانون مع الالتزام الصارم بالقانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية حتى في الأزمات الأمنية".

واعتبر معدو البيان ان التقارير التي تتحدث عن اضطهاد المواطنين والصحفيين، فضلا عن تقييد الوصول إلى المعلومات، تعرقل الحد من التوتر. وقال البيان "نشعر بحزن عميق لفقدان الأرواح ونقدم خالص تعازينا لأسرهم".

وشنت وزارة الشؤون الداخلية في طاجيكستان صباح الأربعاء عملية لمكافحة الإرهاب ضد جماعة إجرامية منظمة أغلقت طريق دوشانبي - كولما السريع الذي يربط منطقة غورنو باداخشان ذاتية الحكم بالصين. وخلال العملية، لقي ضابط بلجنة الدولة للأمن القومي في طاجيكستان مصرعه، وأصيب 13 جنديا، وتم القضاء على ثمانية مسلحين، وجرح 11، واعتقل أكثر من 70 عضوا ناشطا بالجماعة الإرهابية. وبحسب وزارة الداخلية، تم ضبط عدد كبير من الأسلحة والذخائر المهربة من الخارج.

المصدر: وكالات