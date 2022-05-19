القضاء الأمريكي يوجه تهمة التجسس لصالح بكين إلى 4 صينيين وأمريكي

أعلنت السلطات القضائية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها وجهت إلى أربعة عناصر في الاستخبارات الصينية تهمة مساعدة مواطن أمريكي في التجسس على معارضين بارزين للنظام الصيني.

وجاء في بيان للنيابة العامة في نيويورك أن الأشخاص الخمسة تآمروا لإسكات معارضين صينيين ونشطاء مؤيدين لتعزيز الديمقراطية ونشطاء بارزين في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتم توقيف الأمريكي شوجون وانغ المقيم في نيويورك والبالغ 73 عاما والمتحدر من أصول صينية في مارس للاشتباه بأنه عميل للحكومة الصينية.

وقال عدد من المدعين إنه نقل معلومات لـ"مشغليه" في وزارة الأمن القومي الصينية: فنغ هي، وجيه جي، ومينغ لي، وكيتشينغ لو.

ووفق النيابة العامة في بروكلين، أعطى العملاء لوانغ توجيهات باستهداف نشطاء مؤيدين لتعزيز الديمقراطية في هونغ كونغ ودعاة لاستقلال تايوان ونشطاء أويغور وتيبتيين.

ووفق وزارة العدل الأمريكية، نقل رسائل إلى هؤلاء الأربعة "عبر تطبيقات للرسائل المشفرة والبريد الإلكتروني، وأيضا خلال اجتماعات حضورية" أجريت في الصين.

يواجه وانغ في حال إدانته عقوبة بالحبس تصل إلى عشرين 20 عاما، علما بأن شركاءه الأربعة متوارون.

المصدر: "أ ف ب"