ترودو: القرار الروسي بإغلاق مكتب شبكة CBC في موسكو غير مقبول

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو أن قرار روسيا بإغلاق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو غير مقبول.

وقال ترودو" قرار بوتين بطرد وسائل الإعلام الكندية من موسكو هو محاولة لإسكاتهم عن نقل الحقائق، وهذا غير مقبول".

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وأعلنت الحكومة الروسية أنها قررت، كإجراء جوابي، إغلاق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو وإلغاء اعتماد صحفييها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء إلى أن موسكو تواصل رصد "اعتداءات صارخة على وسائل الإعلام الروسية في دول ما يسمى الغرب الجماعي"، لافتة في هذا الصدد إلى فرض السلطات الكندية مؤخرا الحظر على بث قناتي شركة RT الناطقتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ووصفت زاخاروفا هذا القرار الكندي بأنه "إجراء تقييدي أحادي الجانب يقوض مبدأ حرية التعبير"، متعهدة بأن موسكو لن تبقي هذا القرار وغيره من الإجراءات من هذا النوع دون رد مناسب.

المصدر: تاس