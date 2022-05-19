البرازيل.. المحكمة العليا ترفض شكوى الرئيس بولسونارو ضد قاض

رفضت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء شكوى من الرئيس جايير بولسونارو اتهم فيها قاضيا بإساءة استخدام سلطته، في أحدث تصعيد للمواجهات بين الزعيم اليميني المتطرف والمحكمة العليا.

وتقدم بولسونارو بالشكوى يوم الاثنين ضد القاضي ألكساندر دي مورايس، الذي يشرف على التحقيق لمعرفة ما إذا كان بعض أقرب حلفاء بولسونارو يديرون شبكة على وسائل التواصل الاجتماعي هدفها نشر تهديدات وأخبار كاذبة تستهدف قضاة المحكمة العليا.

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وفي الدعوى المقدمة اتهم بولسونارو دي مورايس بإبطاء سير تحقيق في أخبار كاذبة والإساءة لصورته في عام الانتخابات.

ومن جانبه، رفض قاضي المحكمة العليا دياس توفولي الطلب، مجادلا بأن الحقائق التي ذكرت "لا تقدم دليلا ولا حتى بالحد الأدنى على وجود جريمة".

وللشكوى سياق سياسي أكبر أيضا، حيث سيرأس دي مورايس اللجنة الانتخابية الوطنية خلال الانتخابات المقبلة، التي سيسعى فيها بولسونارو لفترة رئاسة ثانية، بعد أن أثار شكوكا كبيرة حول مدى نزاهة الانتخابات.

وبدأ بولسونارو في إظهار عداوة للمحكمة العليا بفتح التحقيق فيما يطلق عليها أخبار كاذبة عام 2019، وكان معاديا بوضوح للمحكمة منذ بدء الجائحة، بعدما حكم قضاتها بأن للعمد والحكام الاختصاص القضائي لفرض القيود التي من شأنها أن تبطئ تفشي الفيروس.

وكان بولسونارو معارضا شرسا للإغلاقات والقيود الأخرى، والعام الماضي، طلب من مجلس الشيوخ عزل دي مورايس وهدد بتجاهل أي أحكام يصدرها القاضي.

المصدر: أ ب