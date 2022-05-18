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أصغر عمدة لأغنى بلدية في بريطانيا.. مسلم من أصول مغربية

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أصغر عمدة لأغنى بلدية في بريطانيا.. مسلم من أصول مغربية
localgov
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نجح الشاب البريطاني ذو الأصول المغربية حمزة تاوزال بتحقيق إنجاز تاريخي بتقلده منصب العمدة في واحدة من أرقى وأغنى مناطق العاصمة لندن.

وتمكن تاوزال البالغ من العمر 22 عاما من الظفر بمنصب عمدة بلدية "ويستمنستر" في قلب العاصمة البريطانية، عقب فوز حزب العمال في الانتخابات المحلية التي جرت في أبريل الماضي.

وتاوزال الذي حصل مؤخرا على درجة الماجستير في الشؤون العالمية في King’s College London، تعهد بتغيير الدور غير السياسي مع الحفاظ على تقاليده، وقال: "هذا شرف حقيقي وامتياز ومفاجأة".

وأضاف: "هذه وظيفة فوق السياسة، لذلك عليك إبقاء المكتب بعيدا عن أعمال المجلس اليومية وإلا سيفقد أهميته. أريد أن أخرج أكثر إلى المجتمع، حتى يعرف الناس ما يفعله العمدة وأريد حقا تغيير ذلك خلال السنة التي سأمضيها في هذا المنصب".

وأِشار تاوزال إلى أن انتخابه لهذا المنصب هو الأبرز في مسيرة مهنية بدأت قبل ست سنوات فقط، عندما أصبح نائباً عن الشباب. وبعد ذلك بعام انضم إلى حزب العمال واختير كمرشح في كوينز بارك ليحل محل ألدرمان باري تايلور.

كما تم انتخابه كعضو مجلس مدينة وستمنستر في عام 2018 ، ليصبح أصغر عضو فيها على الإطلاق.

المصدر: localgov

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