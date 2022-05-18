إسرائيل.. كوخافي لجنرال أمريكي رفيع: نواجه تهديدات بالسكين والنووي من جنين حتى أصفهان (صور+ فيديو)

أدى قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا يوم الأربعاء زيارة إلى إسرائيل، حيث التقى برئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي.

وقال أفيف كوخافي: "أرحب بقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا بمناسبة زيارته إلى إسرائيل.. زيارة قمنا خلالها بتعميق معرفتنا المتبادلة عن تحدياتنا المشتركة وقمنا باستعراض معمق للتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل".

وصرح رئيس الأٍركان بأن الجيش الإسرائيلي "يواجه سلسلة واسعة من الجبهات والتهديدات من السكين وحتى النووي، من جنين وحتى أصفهان".

وقال كوخافي إن الجيش يعمل على كل هذه الجبهات ويستعد للحرب في كل جبهة وفي جبهات متعددة.

وأضاف "نحن نجري تمرينا كبيرا جدا يحاكي حربا لمدة شهر كامل ويجسد خططا عسكرية حديثة وقدرات عسكرية وطرق قتالية حديثة بما في ذلك التدرب على التعاون مع الجيش الأمريكي"، مشيرا إلى أنه في ختام التمرين ستكون جهوزية الجيش الإسرائيلي للحرب في ذروتها.

وأوضح أن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا تأكيد إضافي على أهمية التحالف مع الولايات المتحدة والجيش الأمريكي.

وأكد أنه تحالف قوي ومتين يشمل الكثير من التعاون العسكري، والذي أصبح أقوى في السنوات الأخيرة، مبينا أن هذا تحالف يثبت مرارا وتكرارا أنه كنز إستراتيجي لأمن إسرائيل.

وذكر المسؤول العسكري الإسرائيلي أن الشرق الأوسط يجب أن يبقى أولوية قصوى لجميع دول العالم التي تريد عالما مستقرا وأن يبقى الأعداء ضعفاء مردوعين، مشددا على أن التعاون الذي شيدوه ليس خيارا بل واجبا.

المصدر: RT