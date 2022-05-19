اعتراف شرطي أمريكي بالتواطؤ في قتل جورج فلويد "غير المتعمد"

اعترف أحد عناصر الشرطة الثلاثة الذين لم يتحركوا خلال عملية قتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا بذنب التواطؤ في القتل غير المتعمد.

وقال المدعي العام لمينيسوتا كيث ايليسون في بيان إن توماس لاين اعترف "بمسؤوليته في مساهمته في مقتل" جورج فلويد.

وأضاف: "هذا الاعتراف بأنه قام بشيء مؤذٍ هو خطوة مهمة نحو تضميد جراح عائلة فلويد ومجتمعنا والأمة".

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ووافق الشرطي السابق، الذي كان متهما بالتواطؤ في تنفيذ جريمة قتل، باتفاق الاعتراف بالمسؤولية بعد إعادة تصنيف التهم خلال جلسة محكمة في مينيابوليس، بحسب متحدث باسم المحكمة.

وبموجب شروط هذا الاتفاق، سيُحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات في سجن فيدرالي.

ولم يعرف أي من زميليه الآخرين تو ثاو وألكسندر كوينغ بمسؤوليتهما، ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهما في 13 يونيو.

وأُدين عناصر الشرطة الثلاثة، الذين كانوا موجودين عند إلقاء القبض على جورج فلويد، بتهمة عدم التدخل لمساعدة الأمريكي من أصل إفريقي، في محكمة فدرالية في فبراير.

وحكم قضاء ولاية مينيسوتا على شرطي رابع هو ديريك شوفين في يونيو 2021، بالسجن 22 عاما ونصف بتهمة القتل. وكان شوفين قد وضع ركبته على عنق فلويد لدقائق طويلة في 25 مايو 2020، ما تسبب باختناقه ومقتله.

المصدر: ا ف ب