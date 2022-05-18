جنرال أمريكي يعرض مقطعا من لعبة فيديو مدعيا أنها "نجاحات للجيش الأوكراني" (صورة)

نشر الجنرال الأمريكي المتقاعد، باري ماكافري، على موقع "تويتر" مقطع فيديو من لعبة الفيديو Arma 3، يظهر تدمير طائرة، مدعيا أن الطائرة روسية وأن الدفاع الجوي الأوكراني دمرها.

ووفق ما نقلته قناة "فوكس نيوز"، كتب ماكافري أن مقطع الفيديو يظهر "إصابة طائرة روسية بصاروخ بريطاني"، مؤكدا أن "الروس يخسرون عددا كبيرا من المقاتلات. الأسلحة البريطانية أصبحت تهديدا حقيقيا".

ولفتت تعليقات منشورة تحت مقطع الفيديو، إلى أنه من لعبة، ما دفع ماكافري لحذف المنشور لاحقا.

ومع ذلك، انتشرت لقطة شاشة لخطأ الجنرال الأمريكي عبر الانترنت. ولفتت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية وقناة "الحرب مع التزييف" على تيليغرام الانتباه إلى هذا الخطأ.

وأعرب الصحفي الأمريكي بيكيت آدامز عن شكوكه بكفاءة ماكفري.

المصدر: وكالات