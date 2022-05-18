إيطاليا تستبعد "فيتو" من تركيا ضد انضمام السويد وفنلندا للناتو

استبعد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن تستخدم تركيا الفيتو ضد انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

دي مايو، الذي التقى في وقت سابق اليوم الأربعاء في نيويورك نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، قال: "ليس لدي تصور أن تركيا تريد استخدام حق النقض ضد دخول السويد وفنلندا" إلى الناتو، وأضاف خلال مؤتمر صحفي "بالتأكيد أنقرة تطلب ضمانات، بشأن قضايا ثنائية، "لكنني على ثقة من أن الحوار بين تركيا والسويد وفنلندا يمكن أن يؤدي في أسرع وقت ممكن إلى حل".

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وحسب رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن الجانب التركي، لا يرفض مبدأ الأبواب المفتوحة للناتو، وشدد على دعم إيطاليا للسويد وفنلندا "في هذا الخيار المهم ومنذ اللحظة الأولى".

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أشارت إلى أن لقاء دي مايوبنظيره التركي تمحور حول تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم إيطاليا لدور التركي كميسر للحوار من أجل حل تفاوضي بين الكرملين وكييف والحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي على مستوى العالم.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية