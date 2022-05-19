"طالبان" باكستان تمدد وقف إطلاق النار مع الحكومة

أعلنت حركة "طالبان" في باكستان اليوم الأربعاء، أنها ستمدد وقف إطلاق النار مع الحكومة حتى 30 مايو، بعد أن أجرى الجانبان جولة محادثات استضافتها طالبان أفغانستان في الدولة المجاورة.

وقال محمد خراساني المتحدث باسم "طالبان" باكستان إن المحادثات بين جماعته والحكومة في إسلام أباد كانت بتسهيل من حكام "طالبان" أفغانستان الجدد، مشيرا إلى أن "جماعته وافقت على تمديد وقف إطلاق النار الذي بدأ يوم 10 مايو، بطلب من وفد زعماء قبائل باكستاني التقى بشكل منفصل بطالبان باكستان هذا الأسبوع".

وأكدت "طالبان" في كابل المحادثات وتمديد وقف إطلاق النار. وذكر بلال كريمي، المتحدث باسم الحركة إنهم "يبذلون أقصى ما في وسعهم لاستمرار ونجاح المفاوضات".

يذكر أن "طالبان" باكستان منفصلة لكنها متحالفة مع "طالبان" أفغانستان التي استولت على الحكم في أغسطس الماضي.

المصدر: AP