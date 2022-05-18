النيابة العامة الهولندية تنهي مداخلتها في المحكمة في قضية MH17

أنهت النيابة العامة الهولندية مداخلتها أمام المحكمة ضمن المرافعات في قضية إسقاط طائرة "بوينغ" الماليزية فوق شرق أوكرانيا التي كانت تنفذ رحلة MH17 من أمستردام وكوالا لمبور في 2014.

وأعلن القاضي هيندريك ستينهويس عن إغلاق الجلسة يوم الأربعاء، وعقد الجلسات التالية في 8 – 10 يونيو المقبل، حيث ستكون مداخلة جانب الدفاع.

وخلال الجلسات التي عقدت خلال الفترة بين 16 و18 مايو، ادعى جانب الاتهام بأن طائرة "بوينغ" تم إسقاطها بصاروخ أطلقه نظام "بوك" تابع للجيش الروسي.

وجدد جانب الادعاء المطالبة بعقوبة السجن المؤبد للمتهمين الأربعة في القضية.

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ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في نوفمبر أو ديسمبر المقبل.

يذكر أن كارثة طائرة "بوينغ" للخطوط الجوية الماليزية في 17 يوليو 2014 فوق منطقة دونباس أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا يحملون جنسيات 10 دول.

ويتهم في القضية غيابيا 4 أشخاص، 3 منهم مواطنون روس والرابع أوكراني.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا رفضت جميع الاتهامات بشأن ضلوعها في إسقاط الطائرة، وشككت في نتائج تحقيق فريق الخبراء الهولندي، مشيرة إلى أنه تجاهل حجج الجانب الروسي.

المصدر: تاس