صحيفة تركية تكشف عن مطالب أنقرة الـ 10 لقبول عضوية السويد وفنلندا في حلف الناتو

قالت صحيفة تركية موالية للحكومة إن أنقرة أعدت قائمة بعشرة مطالب قيل إنها ستطلب من السويد وفنلندا تنفيذها قبل أن توافق على عضويتهما في حلف الناتو.

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وتطالب القائمة التي نشرتها صحيفة "صباح" يوم الأربعاء، البلدين بوقف أي دعم مالي للجماعات المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني" وكذلك للمقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم أنقرة امتدادا للجماعة المحظورة.

كما تطالب تركيا هاتين الدولتين بوقف الاتصالات مع أعضاء الجماعة الكردية السورية.

وقالت صحيفة "صباح" إن تركيا تريد علاوة على ذلك من البلدين "التعجيل" بإجراءات تسليم المتهمين المطلوبين لدى أنقرة بتهم تتعلق بالإرهاب.

وتشمل القائمة أيضا مطالبة السويد بتضييق الخناق على حملة التضليل ضد تركيا بقيادة أتباع الداعية فتح الله غولن، الذي تقول أنقرة إنه كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.

وكان كثيرون من أتباع حركة غولن فروا إلى السويد.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية قد أفادت بأن أنقرة تشترط رفع العقوبات التي فرضت عليها على خلفية حيازتها أنظمة "إس 400" الدفاعية الروسية، للموافقة على انضمام السويد وفنلندا لحلف "الناتو".

المصدر: أ ب