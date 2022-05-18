 
مباشر

وسائل إعلام: حوالي نصف الحسابات المتابعة لبايدن عبر "تويتر" مزيفة

أخبار العالم

وسائل إعلام: حوالي نصف الحسابات المتابعة لبايدن عبر
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1sa

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن تحليل أجرته شركة التدقيق "سبارك تورو" بأن حسابات ما يقرب من نصف متابعي الرئيس الأمريكي جو بايدن على تويتر هي حسابات مزيفة.

وحسب التحليل، فإن 11 مليونا أو 49.3% من متابعي الصفحة الرسمية للرئيس الأمريكي (POTUS) هم إما روبوتات أو مستخدمون لديهم حسابات غير فعالة.

إقرأ المزيد
"تويتر" توجه اتهامات لماسك بتسريب معلومات خاصة بحساباتها

وأشارت إلى أن الحال ليس أفضل على الحساب الشخصي لبايدن، حيث أن 43% من الحسابات المتابعة هي حسابات مزيفة أيضا.

 

المصدر: "نوفوستي" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا