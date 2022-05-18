الكونغرس الأمريكي يضغط على بايدن بسبب نقص حليب الأطفال

أفاد موقع "أكسيوس" بأن مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزبين، قدمت تقريرا يحث الرئيس جو بايدن على إقرار العمل بقانون الإنتاج الدفاعي للمساعدة في حل أزمة حليب الأطفال.

وحسب الموقع الأمريكي فإن هذه الخطوة تسلط الضوء على الشعور السائد لدى البعض في الكونغرس بأن الإدارة يجب أن تتصرف بشكل أكثر قوة ومباشرة لمعالجة النقص الضخم والضغوط المالية التي تواجه الأمريكيين، مشيرا إلى أن الديمقراطيين على وجه الخصوص، انخرطوا في نقاش داخلي ساخن حول ما إذا كان حزبهم يفعل ما يكفي للإظهار للناخبين أنهم يدركون خطورة بعض قضايا مثل التضخم.

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والتقرير الذي قدم بقيادة النائب الديمقراطي، جوش غوتهايمر، يدعو بايدن إلى استدعاء إدارة الشؤون السياسية من أجل "زيادة إنتاج حليب الأطفال وتوفير التوزيع العادل لحليب الأطفال من خلال المراكز الصحية المؤهلة فيدراليا".

يذكر أن قانون 1950 الذي استخدمه بايدن مؤخرا لتعزيز إنتاج المعادن الهامة، يسمح للحكومة الفيدرالية بتوجيه القطاع الخاص لتكثيف إنتاج بعض السلع استجابة لحالات الطوارئ الوطنية.

المصدر: axios