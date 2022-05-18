ميدينسكي: روسيا مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة

أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس وفد المفاوضات مع أوكرانيا، فلاديمير ميدينسكي، أن روسيا مهتمة بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وجارة مسالمة.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن ميدينسكي تصريحات أدلى بها خلال مقابلة معها، أفاد خلالها بأن روسيا لا تزال مهتمة بإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، يجعل منها "دولة محايدة ومحبة للسلام صديقة لجيرانها".، مؤكدا ان "قدرنا أن نكون جيرانا. سيكون من الأفضل لو كنا جيرانا طيبين ومسالمين".

وذكرت الصحيفة نقلا عن ميدينسكي، أن المفاوضين الأوكرانيين وافقوا مسبقا على معظم مسودة الاتفاقية، لكن، على الأرجح، هم يمثلون ذلك الجزء من النخبة الأوكرانية التي لا تزال مهتمة بالتوصل إلى اتفاق سلام". وأضاف "وربما هناك جزء آخر من النخبة لا يريد السلام ويستمد فوائد مالية وسياسية مباشرة من استمرار الحرب".

واستشهد المسؤول الروسي بالنزاعات السابقة بين أمريكا الشمالية والجنوبية، بين ألمانيا والنمسا وإنجلترا واسكتلندا كدليل تاريخي على أن العداء اليوم بين روسيا وأوكرانيا سينتهي ذات يوم. وقال: "عاجلا أم آجلا، تجد الدول المصالح المشتركة والوئام، وتتوصل إلى السلام والتعاون متبادل المنفعة. ومهمتنا كمفاوضين هي التأكد من حدوث ذلك في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نيويورك تايمز