وزارة الدفاع الإسرائيلية تعلن تقديم مساعدات إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تقديم مساعدات إلى منظمات الطوارئ والمنظمات المدنية في أوكرانيا، من بينها 2000 خوذة و500 سترة واقية.

وأوضحت الوزارة أنه وفقا لتوجيهات وزير الدفاع بيني غانتس، سلمت وزارة الدفاع اليوم 18 مايو 2022، 2000 خوذة و500 سترة واقية لمنظمات الطوارئ والمدنية في أوكرانيا، مبينة أنه تم شراء المعدات من قبل إدارة الإنتاج والمشتريات الدفاعية في وزارة الدفاع.

المصدر: RT