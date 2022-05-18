لوبان: توسع الناتو أو الاتحاد الأوروبي لن يساعد في إيجاد حلول سلمية مع روسيا

أكدت مارين لوبان ،زعيمة حزب "التجمع الوطني" في فرنسا، أن توسع حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي سيجعل العلاقات مع روسيا أكثر صعوبة.

وقال لوبان: "أعتقد أنه في هذه المرحلة لن يساعد إعلان توسيع الناتو أو الاتحاد الأوروبي بإيجاد حلول سلمية".

وأضافت: "غضب روسيا قائم على توسع الناتو ونشر هياكل عسكرية بالقرب من أراضيها. أنا لا أبرر هذا، لكن يجب أن يؤخذ هذا الموقف في الاعتبار. هذا هو مبدأ الجغرافيا السياسية".

المصدر: انترفاكس