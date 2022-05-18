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لوبان: توسع الناتو أو الاتحاد الأوروبي لن يساعد في إيجاد حلول سلمية مع روسيا

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لوبان: توسع الناتو أو الاتحاد الأوروبي لن يساعد في إيجاد حلول سلمية مع روسيا
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مارين لوبان
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أكدت مارين لوبان ،زعيمة حزب "التجمع الوطني" في فرنسا، أن توسع حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي سيجعل العلاقات مع روسيا أكثر صعوبة.

وقال لوبان: "أعتقد أنه في هذه المرحلة لن يساعد إعلان توسيع الناتو أو الاتحاد الأوروبي بإيجاد حلول سلمية".

وأضافت: "غضب روسيا قائم على توسع الناتو ونشر هياكل عسكرية بالقرب من أراضيها. أنا لا أبرر هذا، لكن يجب أن يؤخذ هذا الموقف في الاعتبار. هذا هو مبدأ الجغرافيا السياسية".

المصدر: انترفاكس

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