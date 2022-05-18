موسكو: التهديدات الوبائية تظهر حيث تتواجد المختبرات البيولوجية الأمريكية

أعلن ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، أن عدد المختبرات الأمريكية المغلقة التي تقوم بتطوير أسلحة بيولوجية بلغ أكثر من 400 منشأة حول العالم.

وقال: "سقطت جميع أبحاث هتلر في مجال الطب والأسلحة البيولوجية في أيدي الأمريكيين. واليوم نرى أنهم مرة أخرى يعملون ضد الإنسانية جمعاء. أعني هنا، أولا وقبل كل شيء، المختبرات البيولوجية الأمريكية المغلقة (العسكرية والمدنية) والتي تم إنشاؤها حول العالم. وفقا لتقديراتنا، تقدر بأكثر من 400 مختبر".

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وأضاف: "يوجد عدد من المصادفات المشبوهة، والتي يتم العثور عليها عند وضع خريطتين، حيث يمكن ملاحظة أن التهديدات الوبائية الجديدة تظهر حيث تتواجد مختبرات بيولوجية أمريكية مغلقة".

وأكد على أنه لم يبق في أوكرانيا مؤسسة علمية كبرى واحدة لن تتلقى مبالغ كبيرة من الأمريكيين والأوروبيين، وتجري بعض الأبحاث لصالحهم.

وأضاف: "أوكرانيا ليس لديها أنشطة البحث والتطوير الخاصة بها، ويتم تنفيذ جميع الأنشطة العلمية والبحثية تقريبا لصالح أسيادها الغربيين ووفقا للبرامج التي وافقت عليها واشنطن".

وأشار إلى أنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة، لا يحق لأي دولة صنع وتخزين أسلحة بيولوجية.

المصدر: تاس