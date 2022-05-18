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الولايات المتحدة.. إدخال طفلين إلى المستشفى بسبب نقص حليب الأطفال

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الولايات المتحدة.. إدخال طفلين إلى المستشفى بسبب نقص حليب الأطفال
AFP
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أفاد مستشفى ممفيس الأمريكي بأنه تم إدخال طفلين إلى المستشفى في ولاية تينيسي هذا الشهر بسبب نقص حليب الأطفال على مستوى البلاد.

وقال مارك كوركينز، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي للأطفال في "لو بونور" ومركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي، إن الطفلين وكلاهما لديه "متطلبات غذائية محددة"، نقلا إلى مستشفى "لو بونور" للأطفال في منتصف مايو الماضي، مبينا أن "جسمي الطفلين لم يتكيفا بشكل جيد مع نوع الصيغة الجديدة وتطلبا العلاج عن طريق السوائل الوريدية والتغذية التكميلية".

وأضاف: "خبراء طب الأطفال في المستشفى كانوا يجرون بدائل متعددة طوال فترة رعاية الطفلين لضمان تلبية احتياجاتهم الغذائية".

وتأتي حالات الاستشفاء في الوقت الذي يكافح فيه الآباء الأمريكيون، منذ أسابيع، للعثور على منتجات حليب الأطفال لأطفالهم. وقد تفاقم النقص بسبب مشاكل سلسلة التوريد إلى جانب سحب ضخم من شركة "أبوت نيوتريشن"، إحدى أكبر مصنعي التركيبات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت شركة "أبوت" أنها توصلت إلى اتفاق مع إدارة الغذاء والدواء لإعادة فتح مصنع الشركة في ولاية ميشيغان، ولكن حتى بعد الموافقة على هذه الصفقة، سيستغرق الأمر ما يقرب من ستة إلى ثمانية أسابيع للشركة لاستئناف الإنتاج بالكامل وإعادة حليب الأطفال إلى الرفوف.

المصدر: The Hill

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