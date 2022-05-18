الجنود الأسرى من "آزوفستال" يتحدثون عن معاملة الأطباء الروس لهم "فيديو"

عرضت وزارة الدفاع الروسية مشاهد من مستشفى نوفوازوفسك، حيث تم إرسال الجنود الأوكرانيين الأسرى الذين استسلموا في مصنع "آزوفستال".

وقال أسير الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية فيكتور شابوشنيكوف: "لم أتعرض لمضايقة جسدية أو نفسية، المعاملة ممتازة، فحصوا قدمي وقالوا إن كل شيء بخير".

ويُظهر الفيديو غرفا يتواجد فيها عدة جرحى من الجنود الأوكرانيين الذين تتم معالجتهم.

ويتحدث الأسرى الذين ظهروا في الفيديو أنهم تلقوا المساعدة الطبية اللازمة وتم تزويدهم بالطعام والماء.

المصدر: تاس