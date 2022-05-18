السفارة الروسية تتحدث عن الأوضاع في مالي بعد الإعلان عن إحباط الانقلاب

أعلنت السفارة الروسية في مالي أن الوضع في هذا البلد هادئ حاليا بعد الإعلان عن إحباط محاولة انقلاب.

وقالت: "حكومة مالي أبلغت عن محاولة انقلاب ليلة 11-12 مايو. وأعلنت تعزيز الضوابط الحدودية، وكذلك مداخل العاصمة. الآن الوضع في البلاد هادئ".

وأعلنت الحكومة المؤقتة في مالي بوقت سابق أن مجموعة من الضباط المدعومين من "دولة غربية" حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو الحالي، مشيرة إلى أن هذه المحاولة تم إحباطها.

المصدر: تاس