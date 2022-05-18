رئيس الوزراء الإيطالي يرحب بتقديم فنلندا والسويد طلبا للانضمام إلى "الناتو"

رحب رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، بشدة بتقديم فنلندا والسويد رسميا طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، معلنا رغبة بلاده في تسريع هذه العملية.

وقال دراغي في تصريحات صحفية مشتركة بالعاصمة روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، إن "هذا يوم تاريخي لفنلندا. ونحن، مثل دول الناتو والاتحاد الأوروبي الأخرى، سوف نلتزم بضمان ومساعدة أمن فنلندا في المرحلة الانتقالية. سنرى ما يستلزمه هذا، ولكن لدينا التزام وليس مشروطا".

واعتبر أن "طلب العضوية للالتحاق بالناتو هو رد واضح" على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا و"ما يشكله من تهديد للسلام في أوروبا وأمننا الجماعي"، مؤكدا أن "إيطاليا تدعم بشدة قرار فنلندا، وقرار السويد أيضا".

وأضاف: "إنهما دولتان عضوان في الاتحاد الأوروبي، تتعاونان بالفعل عن كثب مع الناتو وتتقاسمان قيمه التأسيسية وتساهمان في تعزيز قدراته"، مشيرا إلى "أننا نريد تسريع الإجراءات الداخلية لجعل العضوية فعالة في أقرب وقت ممكن ونعتزم دعم فنلندا والسويد في هذه الفترة الانتقالية".

المصدر: "آكي"