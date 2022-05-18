وزير المالية التركي يزور مصر في أول زيارة على هذا المستوى منذ 9 سنوات

ذكرت قناة "تي آر تي خبر" التركية يوم الأربعاء أن وزير المالية نور الدين نبطي سيسافر إلى مصر الشهر المقبل لحضور اجتماع للبنك الإسلامي للتنمية.

وأفادت القناة التركية بأن الزيارة هي الأولى منذ تسع سنوات على مستوى الوزراء.

وسيشارك الوفد الذي يرأسه النبطي في "الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية".

وسيتم خلال الاجتماع الذي سيعقد في شرم الشيخ مناقشة الاستراتيجيات المستقبلية للبنك الإسلامي للتنمية، كما سيتم طرح آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد التركي والسياسات الاقتصادية الجارية.

كما سيعقد الوزير النبطي خلال زيارته لقاءات ثنائية مع كبار ممثلي البنوك ونظرائهم.

وبدأت عملية تطبيع العلاقات بين البلدين في عام 2021.

وأوضحت القناة التركية أن وفدا تركيّا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال توجه إلى مصر، فيما حط وفد مصري في تركيا.

المصدر: قناة "تي آر تي خبر" التركية