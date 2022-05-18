روسيا تغلق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو وتلغي إعتماد صحفييها

أعلنت الحكومة الروسية أنها قررت، كإجراء جوابي، إغلاق مكتب شبكة CBC الكندية في موسكو وإلغاء اعتماد صحفييها.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء إلى أن موسكو تواصل رصد "اعتداءات صارخة على وسائل الإعلام الروسية في دول ما يسمى الغرب الجماعي"، لافتة في هذا الصدد إلى فرض السلطات الكندية مؤخرا الحظر على بث قناتي شركة RT الناطقتين باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

ووصفت زاخاروفا هذا القرار الكندي بأنه "إجراء تقييدي أحادي الجانب يقوض مبدأ حرية التعبير"، متعهدة بأن موسكو لن تبقي هذا القرار وغيره من الإجراءات من هذا النوع دون رد مناسب.

وتابعت: "في هذا الصدد تم تبني قرار بشأن اتخاذ إجراءات جوابية (وأشدد مرة أخرى على أنها جوابية) ردا على التصرفات الكندية متمثلة بإغلاق مكتب هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الكندية الحكومية CBC في موسكو، بما يشمل إلغاء الاعتمادات والتأشيرات الروسية الممنوحة إلى صحفييها".

وحملت المتحدثة حكومة كندا باتباع "نهج روسوفوبي واضح"، بما في ذلك تقديم دعم مالي وعسكري مباشر إلى حكومة أوكرانيا، واتهمت أوتاوا بـ"ملاحقة الذين لا يوافقونها في الرأي" و"فرض الرقابة الإجبارية على وسائل الإعلام".

المصدر: RT