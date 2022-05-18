بريطانيا.. حزب العمال يطالب بتعليق عضوية النائب المتهم بارتكاب جرائم اغتصاب

دعا حزب العمال البريطاني، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى تعليق عضوية النائب المتهم بارتكاب جرائم اغتصاب، في حزب المحافظين.

وقال متحدث باسم حزب العمال إنه "نظرا لطبيعة المزاعم، لا يبدو أنه من الممكن إبقاء هوية النائب غير معلومة".

وقال المتحدث باسم جونسون أنه سيتم الكشف عن هوية النائب، إذا تم اتهامه بارتكاب جريمة جنائية.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن تعليق العضوية هذه، ستؤدي حتما إلى الكشف عن اسم النائب، الذي لم تكشف الشرطة أو حزب المحافظين عن هويته، ولكن طلب منه فقط عدم الحضور إلى البرلمان أثناء التحقيق.

وجاء الطلب في الوقت الذي قالت فيه عضوة مستقلة في لجنة معايير مجلس العموم إنها ستوافق "دون تردد" على تعليق النائب عن العمل أثناء التحقيق.

المصدر: "الإندبندنت"