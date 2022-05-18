مقتل أكثر من 12 شخصا في شمال شرق الهند جراء الفيضانات
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1p1
لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في ولايتي أسام وميغالايا في شمال شرق الهند.
وتسببت الفيضانات في تدمير منازل وتهجير أكثر من 400 ألف شخص، وعزلت المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية عن المناطق الوسطى من البلاد بسبب انهيار الجسور والطرق. وتوقفت خدمات السكك الحديدية، وانقطعت خطوط الكهرباء، حسب ما نقلت قناة NDTV التلفزيونية.
وتشارك طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي في عمليات الإنقاذ في أسام وميغالايا.
وحسب التنبؤات الجوية، ستستمر الأمطار في شمال شرقي البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى.
المصدر: تاس