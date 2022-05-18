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مقتل أكثر من 12 شخصا في شمال شرق الهند جراء الفيضانات

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مقتل أكثر من 12 شخصا في شمال شرق الهند جراء الفيضانات
Legion-Media
أرشيف-الهند
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لقى ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم نتيجة الفيضانات التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في ولايتي أسام وميغالايا في شمال شرق الهند.

وتسببت الفيضانات في تدمير منازل وتهجير أكثر من 400 ألف شخص، وعزلت المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية عن المناطق الوسطى من البلاد بسبب انهيار الجسور والطرق. وتوقفت خدمات السكك الحديدية، وانقطعت خطوط الكهرباء، حسب ما نقلت قناة NDTV التلفزيونية.

وتشارك طائرات مروحية تابعة لسلاح الجو الهندي في عمليات الإنقاذ في أسام وميغالايا.

وحسب التنبؤات الجوية، ستستمر الأمطار في شمال شرقي البلاد لمدة ثلاثة أيام أخرى.

المصدر: تاس

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