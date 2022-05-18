باريس ترحب بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان

رحبت باريس، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات التشريعية في لبنان، معبرة عن أسفها للحوادث والمخالفات التي تم تسجيلها.

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وأشادت وزارة الخارجية الفرنسية بتنظيم الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، معبرة عن أسفها للحوادث والمخالفات التي سجلتها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وأعربت عن أملها في كشف حقيقة ما جرى.

ودعت جميع المسؤولين اللبنانيين إلى تكليف رئيس مجلس وزراء من دون تأخير وتشكيل حكومة جديدة لكي تتخذ التدابير الضرورية للنهوض بالبلاد ولكي تقدّم حلولا يُعتدُّ بها تلبي تطلعات السكان، ولا سيّما بالاستناد إلى الاتفاق الإطار الموقع مع صندوق النقد الدولي.

المصدر: "الجديد"