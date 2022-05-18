ماكرون ببرقية لجنبلاط: يمكنكم الاعتماد علي لمواصلة تطوير العلاقات اللبنانية الفرنسية

أبرق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان وليد جنبلاط، شاكرا له على تهنئته بالفوز في الانتخابات الرئاسية الفرنسية الأخيرة,

وشكر ماكرون، في البرقية، جنبلاط على تهنئته بالفوز لمرة ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية، قائلا: "لقد تلقيت رسالتك، وأود أن أشكركم بحرارة وأؤكد لكم أنني قرأتها باهتمام كبير".

وأشار ماكرون إلى أن "الفرنسيين أظهروا من خلال تجديد ثقتهم بي، التزامهم باستعادة السيطرة على مصيرنا كأمّة وحياتنا كمواطنين، وهذه نقطة إنطلاق لعصر فرنسي وأوروبي ودولي جديد، وفقًا لقيمنا المتمثلة في التطور".

وأضاف: "يمكنكم الاعتماد علي لمواصلة تطوير العلاقات الوطيدة التي تجمع الشعبين الفرنسي واللبناني، اللذين يرتبط مصيرهما بشكل مستمر من خلال أواصر التاريخ والقكر والروح والثقافة".

المصدر: "الجديد"