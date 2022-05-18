على خلفية الأزمة الدبلوماسية.. رئيس وزراء إيطاليا يدعو إلى عدم قطع القنوات الدبلوماسية مع روسيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إنه يعتبر طرد الدبلوماسيين الإيطاليين من روسيا "عملا عدائيا" ، لكنه شدد على ضرورة عدم قطع القنوات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف دراغي في مؤتمر صحفي مشترك في روما مع رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين: "هذا بالطبع عمل عدائي، جاء ردا على الترحيل من جانبنا. لكن هذا لا ينبغي أن يؤدي إلى انقطاع القنوات الدبلوماسية".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، وأبلغته بقرارها طرد 24 دبلوماسيا إيطاليا.

وجاء هذا القرار الروسي كإجراء جوابي على إعلان روما في مطلع الشهر الماضي، 30 دبلوماسيا روسيا، شخصيات غير مرغوب فيها.

كما أعلنت الخارجية الروسية اليوم أيضا طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته باريس في وقت سابق ضد دبلوماسيين روس.

المصدر: تاس