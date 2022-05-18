إندونيسيا.. اعتقال 24 مسلحا يشتبه بصلتهم بمتطرفين

اعتقلت الشرطة الإندونيسية 24 مسلحا يشتبه في صلتهم بمتطرفين، وسبق أن تعهدوا بالولاء لتنظيم "داعش الإرهابي"، وبذات الوقت هم متهمون بقطع رؤوس أشخاص في غابات جبلية نائية.

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واعتقل 22 من المشتبه بهم نهاية الأسبوع في مدينة بوسو، معقل المتطرفين في مقاطعة سولاويزي الوسطى، واعتقل اثنان آخران في مقاطعة كاليمانتان الشرقية بجزيرة بورنيو، وفي مدينة بيكاسي التابعة لجاكرتا.

وقال رودي سوفهريادي، قائد شرطة سولاويزي الوسطى، إن المشتبه بهم من المؤيدين النشطين لجماعة "مجاهدي شرق إندونيسيا".

وأعلنت هذه الجماعة المتطرفة مسؤوليتها عن قتل رجال شرطة وأقليات مسيحية في سولاويزي الوسطى، بعضهم بقطع الرأس، وأعلنت ولاءها لتنظيم "داعش"الإرهابي.

وأوضح سوفهريادي أن المشتبه بهم المعتقلين نهاية الأسبوع مارسوا تدريبات جهادية في سولاويزي، كما قاموا بتزويد المسلحين في الغابة بالسلاح والطعام، وأخفوا معلومات عنهم عن السلطات.

وأضاف: "إن الشرطة ضبطت مسدسا وعشر بنادق و 26 منجلا خلال المداهمات، وأنها تستجوب حاليا المشتبه بهم".