إيطاليا تصنع سفينة عسكرية جديدة لقطر

أعلن موقع Naval News أن شركة Fincantieri الإيطالية باشرت بصنع سفينة عسكرية جديدة لصالح الجيش القطري.

وجاء في منشور على الموقع حول الموضوع " بدأت مؤخرا في حوض بناء السفن التابع لشركة Fincantieri الإيطالية في باليرمو أعمال بناء سفينة إنزال عسكرية جديدة حاملة للمروحيات لصالح الجيش القطري، هذه السفينة ستكون متعددة الاستخدامات ويمكن استعمالها في المهمات الإنسانية أيضا".

وأشار الموقع إلى أن سلاح البحرية القطري كان قد وقع عقودا مع شركتي Fincantieri و MBDA الإيطاليتين عام 2017 بهدف الحصول على سفن عسكرية جديدة، وبلغت قيمة العقود الموقعة 5 مليارات يورو.

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وبحسب البيانات الرسمية فإن السفينة الجديدة التي تصنعها الشركة الإيطالية لقطر سيبلغ طولها 143 مترا، وعرضها 21.5 م، ومقدار إزاحتها للمياه سيعادل 9000 طن، كما ستكون قادرة على نقل 550 شخصا، وستجهز بمعدات خاصة لتحميل الآليات العسكرية، ومنصات لاستقبال زوارق الإنزال العسكري، وسيجهز سطحها بمنصات لحمل مروحيات NH90 المتعددة الأغراض.

المصدر: سلاح روسيا