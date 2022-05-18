هجوم حاد على رئيس الوزراء الإسرائيلي في عزاء جندي: "أنت مجرد رجل كلمات.. صفر أفعال"

هتف مستوطنون إسرائيليون متطرفون ضد رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، خلال زيارته لعزاء في عائلة جندي إسرائيلي قتل في جنين بشمال الضفة الغربية، خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين.

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وحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، فقد اصطف مستوطنون في البؤرة الاستيطانية "كيدا" بشمال الضفة الغربية، وهتفوا "بينيت يا جبان" و"بينيت يا كذاب".

وقتل الجندي، نعوم راز، يوم الجمعة، خلال اشتباك مع مسلحين فلسطينيين في مخيم جنين، بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش والشرطة الإسرائيلية للمخيم.

ونقلت هيئة البث عن بئيري، نجل راز، قوله لرئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنت مجرد رجل كلمات، صفر أفعال، أنتم والحكومة تدمرون كل ما يفعله المقاتلون على الأرض، هذا عار".

وأضاف: "لا أعرف كيف تنظر إلى نفسك في المرآة، ألومك بقدر ما ألوم الإرهابي، لقد دمرت فرصتك. نريد أن نرى شخصا نؤمن به، أنت لا تستحق أن تكون في منزل والدي".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الزيارة استغرقت نحو ساعة، وتمت قبل ساعة من الموعد المحدد لها لتفادي المستوطنين المتظاهرين، ومع ذلك فقد وصل المتظاهرون إلى المكان.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي، الذي يزور فيه بينيت مستوطنات بالضفة الغربية، إذ زار الثلاثاء مستوطنة "إلكانا" بشمال الضفة الغربية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية