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غانتس قبيل توجهه إلى واشنطن: سنناقش ملفي إيران وأوكرانيا

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غانتس قبيل توجهه إلى واشنطن: سنناقش ملفي إيران وأوكرانيا
Globallookpress
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إنه سيبحث خلال زيارته مضاعفة التعاون الأمني بين الجانبين والاهتمام بموضوعي إيران وأوكرانيا.

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وقبل صعوده إلى الطائرة في مطار بن غوريون، أشار إلى أنه "سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين التعاون الأمني وموضوع إيران، بالإضافة إلى الوضع في أوكرانيا"، مضيفا :"أمام إيران يجب توحيد القوى مع كافة الجهات المعتدلة في المنطقة".

وسيجتمع غانتس خلال زيارته لواشنطن مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ومع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، كما سيشارك خلال الزيارة في فعاليات تجري بولاية ميامي وبنيويورك لعائلات ثكلى من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

المصدر: i24 news

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