بعد يوم على اعتقاله.. الإفراج عن نائب بريطاني متهم بارتكاب جرائم اغتصاب

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن نائب في حزب المحافظين الحاكم، كان قد أوقف للاشتباه بارتكابه جرائم اغتصاب واعتداء جنسي.

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وأوضحت الشرطة أن المشتبه به الذي لم يتم الكشف عن هويته "اعتقل وتم الإفراج عنه بكفالة لحين إجراء مزيد من التحقيقات حتى منتصف يونيو"، موضحة أن التهم التي أبلغت بشأنها في يناير 2020 تتعلق بوقائع جرت في لندن في الفترة الممتدة من 2002 إلى 2009".

وأعلنت السلطات البريطانية، أمس، توقيف هذا الرجل وهو في الخمسينيات من عمره للاشتباه بارتكابه جرائم عدة، من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي و"استغلال موقع ثقة" وإساءة مزاولة وظيفة عامة.

وطلب حزب المحافظين من النائب عدم الحضور إلى البرلمان أثناء التحقيق، لكنه لم يوقفه عن العمل.

وعلقت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، على القضية بالقول: "تعمل الشرطة حاليا على هذه القضية، لكن من المقلق أن يكون لدينا مثل هذه التهم المروعة التي تتعلق، مرة أخرى، بعضو في البرلمان".

المصدر: أ ف ب