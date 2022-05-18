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المتحدثة باسم دونالد ترامب تتوقف عن استخدام "تويتر"

أخبار العالم

المتحدثة باسم دونالد ترامب تتوقف عن استخدام
Globallookpress
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أعلنت المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليز هارينغتون، أنها ستتوقف عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وأكدت هارينغتون، أنها ستتوقف عن استخدام منصة "تويتر"، التي كانت تستخدمها لتوصيل رسائل من ترامب الذي تم حظره من الموقع.

وقالت: "قريبا، سأتوقف عن النشر على "تويتر، هذا موقع فظيع لا يمكن إصلاحه"، مؤكدة أن "تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد لترامب Truth Social، سيكون متاحا للجميع قريبا".

وأصدر ترامب، الذي تم حظره من "تويتر" ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول، أصدر بيانات من خلال Save America PAC بشكل أساسي، وغالبا ما كانت هارينغتون تشارك هذه التصريحات على موقع "تويتر".

وأنشأ ترامب شركته الخاصة لوسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" للتواصل مع الجمهور، إلا أن التطبيق لا يزال غير قابل للاستخدام.

المصدر: THE HILL

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