استطلاع عن مواقف الصينيين.. الأفضل للروس والأسوأ من نصيب الأمريكيين

ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أن الصينيين يتعاملون بالطريقة الأفضل مع الروس، والأسواء مع الولايات المتحدة، وذلك استنادا إلى دراسة استقصائية أجراها معهد أوروبا الوسطى للبحوث الآسيوية.

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وتنقل الصحيفة في هذا السياق أن موقف الشعب الصيني تجاه روسيا تحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث صرّح ما يقرب من 80٪ ممن شملهم الاستطلاع أن لديهم تصورا إيجابيا عن روسيا.

إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لموقف الصينيين الإيجابي من الولايات المتحدة، حيث انحاز إلى هذا الخيار أقل من ثلثهم، في حين صرّح أربعة من كل خمسة مشاركين بأنهم بدأوا في السنوات الأخيرة يأخذون موقفا أفضل من روسيا.

المصدر: سبوتنيك