 
مباشر
عاجل
روسيا تطرد عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والإيطاليين والإسبانيين من أراضيها

استطلاع عن مواقف الصينيين.. الأفضل للروس والأسوأ من نصيب الأمريكيين

أخبار العالم

استطلاع عن مواقف الصينيين.. الأفضل للروس والأسوأ من نصيب الأمريكيين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1l7

ذكرت صحيفة "آسيا تايمز" أن الصينيين يتعاملون بالطريقة الأفضل مع الروس، والأسواء مع الولايات المتحدة، وذلك استنادا إلى دراسة استقصائية أجراها معهد أوروبا الوسطى للبحوث الآسيوية.

إقرأ المزيد
لافروف: الصين تغلبت على الولايات المتحدة والغرب وتصدرت الاقتصاد العالمي
لافروف: الصين تغلبت على الولايات المتحدة والغرب وتصدرت الاقتصاد العالمي

وتنقل الصحيفة في هذا السياق أن موقف الشعب الصيني تجاه روسيا تحسن بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث صرّح ما يقرب من 80٪ ممن شملهم الاستطلاع أن لديهم تصورا إيجابيا عن روسيا.

 إلا أن الأمر مختلف بالنسبة لموقف الصينيين الإيجابي من الولايات المتحدة، حيث انحاز إلى هذا الخيار أقل من ثلثهم، في حين صرّح أربعة من كل خمسة مشاركين بأنهم بدأوا في السنوات الأخيرة يأخذون موقفا أفضل من روسيا.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا