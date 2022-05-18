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نائبة أمريكية تتقدم بمشروع قرار للاعتراف بـ"النكبة الفلسطينية"

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نائبة أمريكية تتقدم بمشروع قرار للاعتراف بـ
Globallookpress
العضو في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب
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قدمت نائبة أمريكية مشروع قرار للكونغرس يطالب بالاعتراف بـ"النكبة الفلسطينية"، باعتبارها جريمة كارثية لا تزال آثارها متواصلة حتى اليوم.

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وقالت عضوة مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب، وهي من أصول فلسطينية: "قدمت اليوم قرارا للاعتراف بالنكبة، حيث دُمرت 400 بلدة وقرية فلسطينية، واقتلع أكثر من 700 ألف فلسطيني من ديارهم وأصبحوا لاجئين"، مؤكدة أن "الشعب الفلسطيني يعيش في ظل القمع والعنصرية العنيفة منذ النكبة التي لا تزال تحدث حتى اليوم".

وأضافت: "النكبة موثقة جيدا، ولا تزال مستمرة حتى اليوم، ويجب أن نعترف بأن الشعوب تتجاهل إنسانية الفلسطينيين عندما ترفض الاعتراف بجرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب بحقه".

وأيدت 4 نساء أخريات القرار، وهن إلهان عمر، بيتي ماكولم، ماري نيومان، وأوكاسيا كورتز.

المصدر: i24 news 

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