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إسرائيل تلغي وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية الدولية

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إسرائيل تلغي وضع الكمامة خلال الرحلات الجوية الدولية
AFP
أرشيف
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أعلن وزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفتش، عن قراره بعدم ضرورة الاستمرار بوضع الكمامة خلال الرحلات الجوية الدولية.

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وتم اتخاذ القرر بالتشاور مع المدير العام لمكتبه، البروفيسور نحمان آش، والروعي برايس، والبروفيسور سلمان الزرقاء، حيث رأى المجتمعون عدم الحاجة إلى تمديد العمل بالأمر القاضي بضرورة وضع الكمامات أثناء الرحلات الجوية الدولية.

لذلك، سيتم إلغاء إلزامية ارتداء الكمامات أثناء الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من إسرائيل، ولكن ذلك سيبقى رهنا بموافقة الكنيست، في 23 مايو الجاري.

المصدر: معا

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