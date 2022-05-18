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تواصل الاحتجاجات في أرمينيا المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان

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تواصل الاحتجاجات في أرمينيا المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان
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بدأت الشرطة الأرمنية صباح اليوم الأربعاء في اعتقال المتظاهرين المعارضين الذين أغلقوا شوارع يريفان، في إطار أعمال "العصيان المدني" المعلنة بهدف استقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.

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وسائل الإعلام: عودة الاحتجاجات في يريفان المطالبة باستقالة باشينيان
وسائل الإعلام: عودة الاحتجاجات في يريفان المطالبة باستقالة باشينيان

وذكرت وسائل الإعلام، أن المتظاهرين قطعوا حركة المرور في مناطق مختلفة من العاصمة يريفان.

وتقوم الشرطة باحتجاز المتظاهرين، وتنظيف الطرق من صناديق القمامة التي وضعها المحتجون، من أجل إعادة حركة المرور.

وقالت الدائرة الصحفية للشرطة لوكالة إنترفاكس إنه تم اعتقال 73 شخصا. ومن بين المعتقلين الرئيس السابق لوزارة التعليم، نائب رئيس الحزب الجمهوري الحاكم السابق، أرمين أشوتيان، ورئيس البرلمان السابق، صاميل نيكويان، ونائب رئيس البرلمان السابق، إدوارد شارمازانوف. 

كما اعتقلت الشرطة الأرمنية أكثر من 400 متظاهر معارض صباح أمس الثلاثاء.

يذكر أن أحزاب المعارضة تنظم منذ منتصف أبريل الماضي مسيرات للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء، نيكول باشينيان، بسبب النزاع مع أذربيجان حول منطقة قره باغ.

واتهمت أحزاب المعارضة باشينيان بالتخطيط للتنازل لباكو عن أجزاء من قره باغ لا تزال تحت السيطرة الأرمنية.


المصدر: نوفوستي

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