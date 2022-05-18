مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين من عدة محاور مع انتشار للقناصة على أسطح المنازل (فيديو)

أفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية في جنين، حيث اقتحم المدينة من عدة محاور وحاصر المخيم وسط انتشار للقناصة على أسطح المنازل.

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وشنت قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما تمت محاصرت مخيم جنين الذي شهد اشتباكات متقطعة مع الجنود الإسرائيليين.

وتمركزت الاعتقالات بمحافظتي الخليل وجنين، واستهدفت بالأساس مجموعة من الأسرى المحررين.

المصدر: RT