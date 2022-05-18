 
مباشر

سلطات إسطنبول التركية تشن حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعتقل آلاف المهاجرين

أخبار العالم

سلطات إسطنبول التركية تشن حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعتقل آلاف المهاجرين
AFP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t1jx

أعلنت ولاية إسطنبول التركية، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن ضبطت 17 ألفا و116 شخصا خلال الأسبوع الماضي، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

إقرأ المزيد
3 عرب حشروا أنفسهم في صندوق طعام حافلة ركاب تركية للوصول إلى أوروبا إلا أن محاولتهم باءت بالفشل
3 عرب حشروا أنفسهم في صندوق طعام حافلة ركاب تركية للوصول إلى أوروبا إلا أن محاولتهم باءت بالفشل

وأوضح بيان الولاية أن 17 ألفا و116 مهاجرا غير نظامي تم القبض عليهم في مختلف أنحاء إسطنبول خلال أسبوع، وجرى تسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيدا لترحيلهم.

وأضاف البيان، أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين مستمرة، مشيرا إلى ترحيل 377 مهاجرا أفغانيا خلال الليلة الماضية.

وذكر أن إجراءات ترحيل 183 من المهاجرين غير النظاميين اكتملت، وستتم إعادتهم إلى بلدانهم من مطار إسطنبول مساء الثلاثاء.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا