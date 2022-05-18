سلطات إسطنبول التركية تشن حملة واسعة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعتقل آلاف المهاجرين

أعلنت ولاية إسطنبول التركية، أمس الثلاثاء، أن قوات الأمن ضبطت 17 ألفا و116 شخصا خلال الأسبوع الماضي، في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية.

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وأوضح بيان الولاية أن 17 ألفا و116 مهاجرا غير نظامي تم القبض عليهم في مختلف أنحاء إسطنبول خلال أسبوع، وجرى تسليمهم إلى دائرة الهجرة تمهيدا لترحيلهم.

وأضاف البيان، أن عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين مستمرة، مشيرا إلى ترحيل 377 مهاجرا أفغانيا خلال الليلة الماضية.

وذكر أن إجراءات ترحيل 183 من المهاجرين غير النظاميين اكتملت، وستتم إعادتهم إلى بلدانهم من مطار إسطنبول مساء الثلاثاء.

المصدر: الأناضول