السويد وفنلندا تقدمان رسميا طلب الانضمام إلى الناتو اليوم

سيسلم سفيرا فنلندا لدى الناتو كلاوس كورهونين ونظيره السويدي أكسيل ويرنهوف طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء، للانضمام إلى الحلف.

وقالت البعثة الفنلندية في الحلف في بيان لها إنه سيتم "تقديم طلب العضوية إلى الأمين العام ينس ستولتنبرغ اليوم الأربعاء في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (6.00 بالتوقيت العالمي)".

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هذا وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفنلندي، قد اعتبرت في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أنه يجب على فنلندا التقدم بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بهدف "إيجاد توازن جديد للعلاقات مع روسيا".

ولفتت اللجنة في تقريرها إلى أن ع"ضوية الناتو ستغير بشكل كبير، علاقات فنلندا وفرص التعاون مع روسيا"، مؤكدة أنه "تحت أي ظرف من الظروف، ستظل العلاقات مع روسيا مسألة وطنية رئيسية لفنلندا".

المصدر: "سبوتنيك"