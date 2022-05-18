هيلاري كلينتون: أولبرايت حذرت من مخاطر الفاشية في الولايات المتحدة

أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إلى أن وزيرة الخارجية السابقة الراحلة مادلين أولبرايت التي توفيت في 23 مارس الماضي، حذرت من خطر الفاشية في البلاد.

وقالت كلينتون في كلمة ألقتها بمناسبة إحياء ذكرى أولبرايت في الأمم المتحدة: "لقد كانت تعرف أكثر من الجميع، وأرادت لنا أن نعرف، فكتبت كتابا عن الفاشية كيف يمكن أن تظهر هنا (في الولايات المتحدة) أو في أي مكان آخر في العالم".

وولدت أولبرايت في 15 مايو 1937 في براغ، وحصلت عند ولادتها على اسم ماريا يانا كوربيلوفا.

في عام 1949، تقدمت عائلتها بطلب للحصول على اللجوء السياسي في الولايات المتحدة.

في سن العشرين أصبحت أولبرايت مواطنة أمريكية، وبدأت حياتها السياسية كناشطة في الحزب الديمقراطي.

في عام 1993، عين الرئيس الأسبق بيل كلينتون أولبرايت كممثل دائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وعضوا في حكومته.

وزارت روسيا لأول مرة في فبراير 1997 كداعمة لتعزيز دور الولايات المتحدة في الناتو وتوسيع الحلف.

وسعت إلى إقناع القيادة الروسية بأن "توسع الناتو أمر إيجابي"، وكانت إحدى نتائج هذه المفاوضات تطوير القانون التأسيسي الذي وقعه الطرفان في مايو 1997.

وحينها أكدت روسيا والحلف أنهما "لا يعتبران بعضهما البعض خصوما" وخلقا "آلية للتشاور والتنسيق والعمل المشترك".

ولكن أول توسع لحلف "الناتو" بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حدث في عام 1999، على الرغم من اعتراضات روسيا.

المصدر: "تاس"