الاتحاد الأوروبي يعتزم النظر في استخدام عائدات الأصول المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

ذكرت وكالة "بلومبرج" أن الاتحاد الأوروبي يعتزم النظر في إمكانية استخدام الدخل من الأصول المجمدة لرجال الأعمال الذين شملتهم العقوبات لإعادة إعمار أوكرانيا.

ووفق ما نقلته الوكالة يوم الثلاثاء عن مشروع الاقتراح، يعتزم الاتحاد الأوروبي أيضا الشروع في إصدار سندات ديون لنفس الأغراض. بالإضافة إلى ذلك، ستخرج المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء بمقترح لإرسال منح من الدول الأعضاء في الكتلة والدول الأخرى لدعم كييف.

ومن المفترض أن تقدم المفوضية الأوروبية، بالتنسيق مع الحلفاء والمنظمات الدولية، حزمة مساعدات لتغطية العجز المالي الأوكراني البالغ 15 مليار دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبحسب ما ذكره وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يوم الاثنين لنظرائه في الاتحاد الأوروبي، قد تتطلب إعادة الإعمار حوالي 1.1 تريليون يورو.

ووفقا لمصادر الوكالة، ستقدم المفوضية الأوروبية لكييف من 7 مليار إلى 9 مليار يورو في شكل قروض لتمويل الإنفاق الحكومي العاجل. وبحسب مسودة الاقتراح، ستقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ضمانات جديدة تسمح بقروض طويلة الأجل، وسيتم استخدام المنح من ميزانية الكتلة لدعم مدفوعات الفائدة.

المصدر: بلومبرغ