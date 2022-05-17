مسؤول عسكري: "الناتو" يعيد نشر قواته في رومانيا

ذكرت وكالة "تاس" الروسية أن عناصر العمود الفقري لمجموعة ا"لناتو" القتالية ستتمركز في مقاطعة براسوف الرومانية.

وأفادت نقلا عن وسائل إعلام رومانية بأن مجموعة الناتو القتالية في رومانيا تنشط فعليا في مقاطعة كونستانتا، وفي يونيو سينتقل عمودها الفقري إلى سينكا (مقاطعة براسوف).

ونقل موقع "أغريبريس" الروماني عن الكولونيل فينسينت مينغ قائد قوة مهام التواجد الأمامي للناتو في رومانيا خلال مؤتمر صحفي في السفارة الفرنسية في بوخارست يوم الثلاثاء، قوله: "في الوقت الحاضر، نحن نشيطون وبدأنا في بناء القوة.. معظم الكتيبة موجودة في كونستانتا، في قاعدة ميخائيل كوجالنيسينو ثم سننتقل إلى سينكا.. مركز الثقل سيكون في سينكا وسنفعل ذلك في يونيو".

وأوضح العقيد الفرنسي أنه تم اختيار ذلك الموقع للتدريب لأنه يقع في وسط البلاد وهناك مساحة كافية هناك، حيث سيكون للكتيبة ما يقرب من 1000 جندي.

وقال مينغ إن المجموعة تضم في الوقت الحالي عسكريين من فرنسا وبلجيكا، وسينضم عسكريون من هولندا في الصيف، مشيرا إلى أنه من المتوقع انضمام جنود من دول أخرى".

وصرح المسؤول العسكري: "في المستقبل سيكون لدينا دبابات أكثر قوة"، مبينا في السياق أن الجنود الفرنسيين يتدربون مع الجيش الروماني من كتائب الرماة الجبلية من مدينتي براسوف وميركوريا سيوك.

كما قال أيضا إنهم يتدربون كل يوم مع جنود رومانيين وجنود أمريكيين وقوات أخرى موجودة في رومانيا، مضيفا:"كل هذه التدريبات العملياتية هي إشارة نرسلها للجيش الروسي".

وبين خلال كلمته أنه يعتقد أنهم سيبقون هناك لمدة أربع إلى خمس سنوات.

جدير بالذكر أنه وفي اجتماع عقد في بروكسل في 16 فبراير، قرر وزراء دفاع الناتو نشر مجموعة قتالية تحالف جديدة في رومانيا، وأفادت الأنباء بأنها ستكون كتيبة قتالية متعددة الجنسيات تصل قوامها إلى 1000 شخص تحت قيادة فرنسا، والتي سترسل أكبر فرقة إلى المجموعة.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية