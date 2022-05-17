زاخاروفا: موضوع الأسلحة النووية فرصة للاستفزازات الغربية

وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موضوع الأسلحة النووية بأنه فرصة للاستفزازات الغربية.

وقالت زاخاروفا في مقابلة مع وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية: "موضوع الأسلحة النووية بالنسبة للغرب هو فرصة أخرى للاستفزازات - المعلوماتية، السياسية، وفي المجال الأمني".

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إنه إذا قام "الناتو" بتحريك الأسلحة النووية بالقرب من الحدود الروسية، فسيكون من الضروري الرد باتخاذ إجراءات مناسبة.

المصدر: بيلتا